Huzurevinde cinayet! Katil 102, maktül 92 yaşındaydı

Yerel basına göre, kasabada bulunan huzurevi çalışanları sabah temizliğini yapmak için girdikleri odada 92 yaşındaki kadını ölü buldu. Yaptıkları incelemede kadının yüzünde darbe izleri gören yetkililer, otopsi yapılmasına karar verdi. Geçen Pazartesi günü yapılan otopside kadının ölüm nedeninin yüze alınan darbeler olduğu anlaşıldı.

Tüm şüphelerin ölen kadının oda arkadaşı olan 102 yaşındaki kadında toplandığını belirten Soissons şehri savcısı Frédéric Trinh, şüpheli kadının derhal hastanede müşahede altına alındığını, olayın bir demans krizi sırasında meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Aisne : une centenaire aurait tué sa voisine de chambre dans une maison de retraite via @LePaysBriard https://t.co/wRLbQEFcgK — La Rep (@LaRep77) 21 Mayıs 2019



