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Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Fransa'da sosyal içerikler yayınlayan ünlü bir web sitesinin yazarı Pharell Arot, et tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe’ye ilginç bir teklifte bulundu

Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif

Fransa'da ünlü bir sosyal içerik platformu yazarı Pharell Arot, Nusret Gökçe’ye ilginç bir teklifte bulundu. Fransız sitesinde Nusret’e teklifini yayınlayan yazar, önce Gökçe’nin kim olduğuna değindi, ardından kendisine teklifini sundu. “

Etlere tokat atıp bıçak darbeleri ile hırpalamayı bırakma zamanı. Salt Bea’ye teklifimiz var” diyen Arot, Nusret Gökçe’ye Fransa’nın kırsalında bulunan ve doğal yaşamı ile bilinen Lozere bölgesinde 1 haftalık vejetaryen tatili teklif etti.

GEREKİRSE HAVUZLU EV BULURUZ

“Gerekirse kendisine havuzlu bir ev de buluruz” diyen Arot, “Doğanın verdiklerini toplamaya gideriz, onlara şiddet uygulamayız, yan köyle kombu çayı mayasını değiş tokuş yaparız ve koyun peyniri yapmayı öğreniriz” ifadelerini kullandı.

Arot, Nusret’in Instagram hesabına teklifi ulaştırdığını aktarırken, şimdilik Nusret’ten bir cevap alamadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
nusret instagram Nusret Gökçe

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