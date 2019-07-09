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Fransa Facebook'a ağır ceza vermeye hazırlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Fransa nefret suçuna alt yapı sağladığı için Facebook’a ağır bir para cezası kesmeye hazırlanıyor.

Fransa Facebook'a ağır ceza vermeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği liderlerindeki Facebook nefretinin son örneği olarak hayata geçecek gibi görünen para cezası ile Facebook’un Avrupa’daki etkinliğini daha da azaltmak hedefleniyor.

Fransa parlemantosu alt komisyonlarında oylanan ve kabul edilen yasanın bir benzeri de Almanya’da yürürlükte. Yasaya nefret suçu kapsamındaki içeriklerin şikayetten sonraki 24 saat içinde yayından kaldırılması gerekiyor.

Büyük oranda Facebook ve Google gibi ABD internet şirketlerini hedef alan yasayla, Fransa artık “hata” yapmaları ve yasaya uymayı geciktirmeleri halinde bu dev teknoloji şirketlerine milyonlarca dolar boyutunda para cezaları kesebilecek.

Yasanın şimdi mecliste oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor. Buna göre, kaldırılmayan veya kaldırılması geciken her içerik için yayıncı şirket, 1.25 milyon euro’ya kadar ceza ödemek zorunda olacak. Almanya’da geçerli olan yasaya göre de sosyal medya kurumları, 24 saatlik zaman sınırına uymazlarsa, her bir içerik için 50 milyon euro’ya kadar cezaya mahkum edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Fransa

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