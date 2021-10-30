SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

30.10.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Milano kentinde oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren goller Benzema ve Mbappé'den geldi.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Milano kentinde oynanan final maçında Fransa'ya şampiyonluğu getiren goller Benzema ve Mbappé'den geldi.

2. UEFA Uluslar Ligi'nde, İspanya İtalya'ya 2-1, Fransa da Belçika'yı 3-2 mağlup etmişti.

Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan final maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

İspanya, 64. dakikada Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa, 66. dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği yakaladı, 80. dakikada Mbappé'nin golüyle de şampiyonluğa ulaştı.

Lloris'ten son dakikalarda iki kurtarış

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın kalecisi kaptan Lloris, son dakikalarda yaptığı iki önemli kurtarışla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Final maçında İspanya, yüzde 64'le topa daha fazla sahip olan taraftı.

Her iki takımın da 12 gol girişimi vardı.

Kaleyi bulan şutlarda ise üstünlük 5-4'le Fransa'daydı.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu, 2019'da Portekiz olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılarBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılar
İkizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli formaİkizi kız kardeşlerin hedefi futbolda milli forma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Maça devam edemedi

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Maça devam edemedi

Kartal'dan Hatay'da kayıp

Kartal'dan Hatay'da kayıp

Pereira'dan futbolculara: Şu da bir gerçek ki...

Pereira'dan futbolculara: Şu da bir gerçek ki...

Feghouli'den flaş hamle! Başvuru yapıyor

Feghouli'den flaş hamle! Başvuru yapıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Acun Ilıcalı, kulüp satın alıyor!

Acun Ilıcalı, kulüp satın alıyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.