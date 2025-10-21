Mynet Trend

Fransa'yı sarsan Louvre Müzesi soygununda yeni gelişme! Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklattı

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de 19 Ekim'de yaşanan hırsızlık, tüm dünyanın gündemine oturdu. Fransızları sarsan soygunla ilgili soruşturma sürüyor. Tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde maddi zararın boyutu belli oldu.

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL kanalında katıldığı programda, 4 hırsızın 8 tarihi eseri çalmayı başardığı soyguna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU RAKAM DAHA YÜKSEK"

Müze küratörünün, hırsızlar tarafından çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olarak tahmin ettiğini belirten Savcı Beccuau, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu ancak maddi zararın eserlerin tarihi değeriyle kıyaslanamayacağını söyledi.

"PAHA BİÇİLEMEZ ESERLER"

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.
Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

SADECE 7 DAKİKA SÜRDÜ

Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü. Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı tespit edilmişti.

YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Kültür Bakanı Dati, Ulusal Meclis oturumundaki konuşmasında, Sayıştaş'ın hazırladığı ön raporda güvenlik açığının olduğu ortaya konulan Louvre Müzesi'ndeki soygunu değerlendirdi.

Soygunu, Fransa'nın "tarihi mirasına yönelik ciddi bir saldırı" olarak niteleyen Dati, güvenlik açığının giderilmesine ilişkin atılan adımlardan bahsetti.

Dati, müze yönetimine eserlerin güvenliğinin sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulunulduğunu ve bu tavsiyeler doğrultusunda harekete geçildiğini belirtti.

Bu kapsamda, güvenlik kameralarının modernize edilmesi, müzedeki tüm güvenlik kontrol odalarının elden geçirilmesi ve müze çevresinde koruma sistemlerinin yerleştirilmesi yönünde adımların atıldığını vurgulayan Dati, soyguna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

