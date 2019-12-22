Fransa'yı sarsan pedofili olayı! En az 349 çocuğa cinsel istismar

Fransa tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, dört çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak. Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülüyor.

EN AZ 349 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR



Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, 30 yıl boyunca Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde görev yapan Joel Le Scouarnec'in en az 349 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyledi.

Cerraha ait günlüklerin de ele geçirildiğini belirten yetkililer Scouarnec'in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtti.

229 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU



Spurnik'te yer alan habere göre günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bu kişilerden 197'sinin Scouarnec'ten şikayetçi olması üzerine dava açıldı. Ancak cerrahın avukatları ise günlüklerde yazanların 'yalnızca fantezi' olduğunu savunuyor.