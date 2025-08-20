Mynet Trend

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen 'şiddet' görüntüleri olay oldu

Fransa’da “Jean Pormanove” adıyla tanınan 46 yaşındaki yayıncı Raphaël Graven, 10 günlük canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti. Ölüm anı saniye saniye kameraya yansırken, o anda yaşananlar kan dondurdu. Graven’ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrim Karadağ

Kick platformunda binlerce kişiye yayın yapan ve “Jean Pormanove” adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 günlük bir bir canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybetti. Yayıncı arkadaşlarının “Tuhaf ve farklı bir pozisyonda” olduğunu fark etmesi üzerine yayında panik yaşandı.

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen şiddet görüntüleri olay oldu 1

Önce uzaktan pet bir şişe fırlatan ardından yanına gelerek Graven'i kontrol eden arkadaşı korkunç gerçekle yüzleşti ve yayın daha sonra aniden kesildi.

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen şiddet görüntüleri olay oldu 2

Söz konusu anlar ise adeta kan dondurdu...

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen şiddet görüntüleri olay oldu 3

ARKADAŞINDAN DUYGU DOLU VEDA

Graven’ın ölümünü, yakın arkadaşı ve yayıncı Owen Cenazandotti Instagram’dan duyurdu. Cenazandotti, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son nefesini verdiği videoyu paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç bırakmadan, seni çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nice savcılığı, Graven’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı ve otopsi talimatı verdi. Yetkililer şu ana kadar şüpheli bir bulguya rastlamadıklarını açıkladı.

YAYINLARDA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTI

Graven’ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Le Parisien’in haberine göre, diğer yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen şiddet görüntüleri olay oldu 4

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN SERT TEPKİ

Fransa’nın Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz, yaşananları “tam bir dehşet” olarak nitelendirdi. Chappaz, çevrimiçi platformların yasadışı içeriklerin yayılmasını engelleme sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok” dedi.

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen şiddet görüntüleri olay oldu 5

KİCK PLATFORMU İNCELEME BAŞLATTI

Graven’ın ölümünün ardından yayın yaptığı Kick platformu, olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. Platformun sözcüsü, içerik üreticilerini korumaya yönelik kurallar bulunduğunu ve bu standartları korumakta kararlı olduklarını söyledi.

Fransız yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven) canlı yayında hayatını kaybetti! Kaydedilen şiddet görüntüleri olay oldu 6

CENAZE MASRAFLARINI ADİN ROSS VE DRAKE

Graven’ın ölümünün ardından Kick’in elçileri arasında yer alan ünlü yayıncı Adin Ross ve rapçi Drake, cenaze masraflarını karşılayacaklarını açıkladı. Ross, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu korkunç ve iğrenç. Drake ile konuştum, cenaze masraflarını üstleneceğiz. Bu hayatını geri getirmeyecek ama en azından yapabileceğimiz bu” ifadelerini kullandı.

