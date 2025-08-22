Fransız yayıncı Jean Pormanove yayında hayatını kaybetti! Otopsi sonucu açıklandı! Cinayet şüphesi...

Kick platformunda binlerce kişiye yayın yapan ve “Jean Pormanove” adıyla tanınan Raphaël Graven, 10 günlük bir bir canlı yayın sırasında uyurken hayatını kaybetti. Yayıncı arkadaşlarının “Tuhaf ve farklı bir pozisyonda” olduğunu fark etmesi üzerine yayında panik yaşandı.

CİNAYET ŞÜPHESİ...

New York Times'ın haberine göre 46 yaşındaki yayıncının vücudunda açıklanamayan yara izlerinin olması cinayet şüphelerini arttırdı. Nice savcılığından yapılan açıklamada yayıncının ölümünün travmatik bir darbeden kaynaklanmadığı ve üçüncü bir kişinin müdahalesiyle ilgili olmadığı bildirildi.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre yayıncının daha önce de kalp sorunları yaşadığına dikkat çeken savcılar, Graven'in bir süredir tiroit tedavisi gördüğünü açıkladı. Martinelli ayrıca olay sırasında orada bulunan kişilerin polis tarafından sorgulandığını da sözlerine ekledi.

YAYINLARDA DÖVÜLMÜŞTÜ

Graven’ın daha önce katıldığı yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Le Parisien’in haberine göre, diğer yayıncılar tarafından dövüldüğü, boğulduğu ve paintball silahıyla vurulduğu anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.