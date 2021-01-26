Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Fransızca’nın sınırlarını aşarak diğer dillere geçen bir kavram: Esprit De L’escailer

Fransızca’nın sınırlarını aşarak diğer dillere geçen bir kavram: Esprit De L’escailer

Seray Üstün Seray Üstün 26.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransızca’nın sınırlarını aşarak diğer dillere geçen bir kavram: Esprit De L’escailer

Sabah yaşadığınız bir tartışmayı gece yastığa başınızı koyduğunuza yeniden gözden geçirdiğinize eminiz. Hatta aklınıza o an bambaşka cümlelerin geldiğini de biliyoruz. Bu durumu hayatınız boyunca defalarca kez yaşamışsınızdır. Fransızca’da işte tam da bu durumu anlatan bir kelime var. Konuya Fransız yaklaşmamanız için sizler adına bu kelimenin Türkçe karşılığını ve anlamanı araştırdık.

Yastığa başınızı koyduğunuzda sabah yaşadığınız abuk bir tartışmada söylemediğiniz ama söyleseniz cuk diye oturacağını düşündüğünüz bir söz aklınıza geliyorsa siz de bu kavramın kapsadığı kişilerden birisiniz.Erkek arkadaşınızla tartıştınız ve haklı olduğunuzu biliyorsunuz, o an ona sözle cevap vererek sessiz kalmasını istediğiniz de aşikar. Ancak çoğu zaman kavga sırasında o kilit cümle aklınıza bir türlü gelmez. Eve gidince adeta bir şey olur ve zihniniz açılır. “Şu lafı deseydim” diye hayıflandığınız pek çok an bile olmuştur. İşte Fransızca bu hayıflanma haline L’esprit de l’Escalier denir.

kavga

Çoğu kişinin yaşadığı bir durum olduğundan mütevvellit kavram Fransa’nın sınırlarını aşarak birçok dilde kendisine yer edinmiştir. Türkçe’de merdiven nüktesi, merdivenin ruhu tanımıyla kullanılır. Fransızca’daki tanım ise Diderot’nun 1930 yılında yayınladığı “paradoxe sur le comédien” isimli kitaptan adını almıştır. Orijinal halinin yanısıra Almanca'ya birebir treppenwitz olarak çevrilmiştir, ingilizce'de de staircase wit, bravery of the staircase ya da staircase afterthought gibi şekillerde kullanılır.

Bu kitapta yer alan hikayede adam kendisine söylenen lafa  güzel bir cevap arıyor, lafı gediğine koymak istiyor ama gel gör ki o laf güzel aklına geldiğinde adam çoktan merdivende baya aşağıya inmiş oluyor. Günlük hayatta hepimizin başına gelen duruma bu ismin verilmesinin nedeni de bu merdiven hikayesidir.

Bu kelimeleri daha önce duymadığınıza eminiz! İşte dilimizde karşılığı olmayan ve bir türlü çevrilemeyen 10 kelimeBu kelimeleri daha önce duymadığınıza eminiz! İşte dilimizde karşılığı olmayan ve bir türlü çevrilemeyen 10 kelime


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdıSosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı
Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesiTürkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Son kararını verdi! O dönem resmen bitti

Son kararını verdi! O dönem resmen bitti

Jason Statham yetmiyormuş gibi bir de o geldi!

Jason Statham yetmiyormuş gibi bir de o geldi!

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Diğer Haberler

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Vermezse mabut neylesin Mahmut’ deyiminin gerçek hikayesi!

‘Vermezse mabut neylesin Mahmut’ deyiminin gerçek hikayesi!

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Çağatay ve Cansu’nun yakınlaşması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Yalnızca ampulü bulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte Thomas Edison’un tarihe kazınan 6 buluşu

Sadece ampul değil! Thomas Edison’un tarihe yön veren 6 buluşu!

08.08 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

08.08 saat anlamı nedir?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?

Bu soruya ne kadar sürede cevap verebilirsiniz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.