Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Frengi hastaları üzerinde yapılan ve tarihe en korkunç deneylerden biri olarak geçen çalışma: Tuskegee Frengi Deneyi

Frengi hastaları üzerinde yapılan ve tarihe en korkunç deneylerden biri olarak geçen çalışma: Tuskegee Frengi Deneyi

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlık tarihi boyunca birçok vahşi ve etik açıdan tartışılan deney kayıtlara geçti. Bilim adına yapıldığı öne sürülen bu deneylerde işe yarayacak bilgiler elde etmek için insanlar üzerinde acımasız yöntemler denendi. İşte kontrol dışına çıkan tarihteki en korkunç deneylerinden biri olarak gösterilen Tuskegee Frengi’nin çalışmasının detayları...

Frengi hastaları üzerinde yapılan ve tarihe en korkunç deneylerden biri olarak geçen çalışma: Tuskegee Frengi Deneyi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bu çalışma tıp etiği alanındaki en büyük hatalardan biri olarak görüldü ve tam 40 yıl sürdü. Literatüre "Tuskegee Çalışması" olarak geçen bu araştırma 1932 yılında başladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, ABD Halk Sağlığı Servisi, tedavi edilmemiş frengi (sifiliz) hastalığının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma başlattı. Deney için frengi hastalığı olan zenci ve fakir kişiler seçildi.

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan ve penisilin ile tedavi edilebilen frengi o dönemlerde incelenmesi gereken bir alandı. Deneye katılan hastalara bedava tıbbi bakım önerildi ve tedavi edilecekleri söylendi. Ancak çalışmayı yürüten araştırmacılar deneklerin hiçbirine penisilin uygulamadı. Çünkü deneyin asıl amacı hastalığın başlangıçtan ölüme kadarki sürecini izleme ve ölüm sonrası otopsi yapabilmekti.

Edison’un önerisiyle 6600 volt elektrik verilerek idam edilen fil: TopsyEdison’un önerisiyle 6600 volt elektrik verilerek idam edilen fil: Topsy

1932’den 1972 yılına kadar deney devam etti. 40 yıl içerisinde araştırmaya katılan 400 hasta en ufak bir ilerleme gösteremeden öldü.

deney film

1997'de Bill Clinton, Tuskegee halkından bu deneyler sebebiyle özür dilemişti. Ekim 2010'da ABD bu deneyleri gerçekleştirdiği için Guatemala’dan Hillary Clinton aracılığıyla resmi olarak özür dilemiştir. Konuyla ilgili 1997 yılında, araştırmaların yapıldığı hastanede hemşire olarak çalışan Eunice Evers'ın gözünden olayların anlatıldığı bir film de çekilmiştir. Miss Evers' Boys filmi araştırma esnasında yapılan etik ihlallere dikkat çekmektedir. O yıl Altın Küre ödülünü kazanmıştır.

Yapılan cinsiyet değiştirme deneyi yüzünden hayatı kabusa dönen bir kobay: David Reimer DeneyiYapılan cinsiyet değiştirme deneyi yüzünden hayatı kabusa dönen bir kobay: David Reimer Deneyi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İstanbul’un en popüler erkek kuaförleri! Ünlüler tercih ettiİstanbul’un en popüler erkek kuaförleri! Ünlüler tercih etti
Neuschwanstein Kalesi: Büyülü bir şatoNeuschwanstein Kalesi: Büyülü bir şato
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi sözün hikayesi! “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”

Tarihi sözün hikayesi! “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”

Dünyanın en uzun deneyi! 724 insan, 75 yıl ve tek bir soru

Dünyanın en uzun deneyi! 724 insan, 75 yıl ve tek bir soru

Devlet sisteminin doğduğu nokta UNESCO yolunda

Devlet sisteminin doğduğu nokta UNESCO yolunda

Cadılar neden süpürgeye biniyor?

Cadılar neden süpürgeye biniyor?

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.