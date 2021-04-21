Frengi hastaları üzerinde yapılan ve tarihe en korkunç deneylerden biri olarak geçen çalışma: Tuskegee Frengi Deneyi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bu çalışma tıp etiği alanındaki en büyük hatalardan biri olarak görüldü ve tam 40 yıl sürdü. Literatüre "Tuskegee Çalışması" olarak geçen bu araştırma 1932 yılında başladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, ABD Halk Sağlığı Servisi, tedavi edilmemiş frengi (sifiliz) hastalığının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma başlattı. Deney için frengi hastalığı olan zenci ve fakir kişiler seçildi.
Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan ve penisilin ile tedavi edilebilen frengi o dönemlerde incelenmesi gereken bir alandı. Deneye katılan hastalara bedava tıbbi bakım önerildi ve tedavi edilecekleri söylendi. Ancak çalışmayı yürüten araştırmacılar deneklerin hiçbirine penisilin uygulamadı. Çünkü deneyin asıl amacı hastalığın başlangıçtan ölüme kadarki sürecini izleme ve ölüm sonrası otopsi yapabilmekti.
1932’den 1972 yılına kadar deney devam etti. 40 yıl içerisinde araştırmaya katılan 400 hasta en ufak bir ilerleme gösteremeden öldü.
1997'de Bill Clinton, Tuskegee halkından bu deneyler sebebiyle özür dilemişti. Ekim 2010'da ABD bu deneyleri gerçekleştirdiği için Guatemala’dan Hillary Clinton aracılığıyla resmi olarak özür dilemiştir. Konuyla ilgili 1997 yılında, araştırmaların yapıldığı hastanede hemşire olarak çalışan Eunice Evers'ın gözünden olayların anlatıldığı bir film de çekilmiştir. Miss Evers' Boys filmi araştırma esnasında yapılan etik ihlallere dikkat çekmektedir. O yıl Altın Küre ödülünü kazanmıştır.
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