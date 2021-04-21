Frengi hastaları üzerinde yapılan ve tarihe en korkunç deneylerden biri olarak geçen çalışma: Tuskegee Frengi Deneyi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bu çalışma tıp etiği alanındaki en büyük hatalardan biri olarak görüldü ve tam 40 yıl sürdü. Literatüre "Tuskegee Çalışması" olarak geçen bu araştırma 1932 yılında başladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, ABD Halk Sağlığı Servisi, tedavi edilmemiş frengi (sifiliz) hastalığının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bir araştırma başlattı. Deney için frengi hastalığı olan zenci ve fakir kişiler seçildi.

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan ve penisilin ile tedavi edilebilen frengi o dönemlerde incelenmesi gereken bir alandı. Deneye katılan hastalara bedava tıbbi bakım önerildi ve tedavi edilecekleri söylendi. Ancak çalışmayı yürüten araştırmacılar deneklerin hiçbirine penisilin uygulamadı. Çünkü deneyin asıl amacı hastalığın başlangıçtan ölüme kadarki sürecini izleme ve ölüm sonrası otopsi yapabilmekti.

1932’den 1972 yılına kadar deney devam etti. 40 yıl içerisinde araştırmaya katılan 400 hasta en ufak bir ilerleme gösteremeden öldü.