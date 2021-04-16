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Edison’un önerisiyle 6600 volt elektrik verilerek idam edilen fil: Topsy

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde bilimsel çalışmalar için hayvanların kobay olarak kullanılması büyük tartışmalara yol açtı. Ancak bu tartışmanın temeli aslında yüzyıllar öncesinde kadar uzanıyor. Acımasız davranışlara maruz kalan Topsy ismindeki film bu tarihin en canlı kanıtıdır.

Edison’un önerisiyle 6600 volt elektrik verilerek idam edilen fil: Topsy

Fil Topsy, 1885 yılında sirk çılgınlığın en ünlü olduğu dönemlerde adeta bir köle olarak çalıştırıldı. Forepaugh sirki tarafından Asya’dan Amerika Birleşik Devletlerine getirildi. 1885 yılından 1900 tarihine kadar izleyicilerini eğlendiren Topsy, acı çektiği halde bunu dışarı vuramadı ve sistemin kölesi olan bir objeden farksızdı. Fakat yorgun düşen fil en sonunda 3 bakıcısı öldürdü. Sirk bu ölümlerin ardından Topsy’i Coney Adası’na sevk etti ve onu mahkemeye çıkarttı. Mahkemenin sonucunda ise herkesi şaşırtan bir karar çıktı ve Topsy Amerikan yasaları tarafından ölümle cezalandırıldı.

Hayvanseverler bu karara büyük tepki gösterdi. Bakıcıların Topsy’e kötü muamele gösterdiğini kanıtlamaya çalıştı. Ancak onların bütün çabası Topsy’in asılmasını önleyebildi. Topsy idam edilecekti ancak nasıl olacağı konusunda büyük bir kararsızlık hakimdi.

Tam o sırada 20. yüzyılın ‘muciti’ bilinen Thomas Edison bu durumu fırsat bilerek file elektrik verilmesini önerdi.Topsy 4 Ocak 1903’de Edison’un alternatif akımı eleştiren bir reklamının maşası olarak bir AC kaynağından 6600 volt elektrik verilerek idam edildi. Edison DC elektrik akımını destekliyordu. O yıllarda rakibi olan Tesla’nın Alternatif Akımı savunmasını fırsat bilerek bu akımın ne kadar zararlı olduğunu göstermek adına Topsy’e AC elektrik verilmesini önerdi. Bu öneri kabul edildi. 1500 kişinin önünde idam edildi.

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