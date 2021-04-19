Yapılan cinsiyet değiştirme deneyi yüzünden hayatı kabusa dönen bir kobay: David Reimer Deneyi

David Reimer ve iki Brain, 22 Ağustos 1965 tarihinde Kanada’da hayata gözlerini açtı. Henüz altı aylıkken ikizler idrar yapmama sorunu yaşadı ve bebeklere fimoz adı verilen bir hastalığın teşhisi konuldu. Hastalığın tedavisi için çeşitli doktorlara başvuran aileye aslında o dönemde nadir uygulanan bir sünnet yöntemi önerdi. Yakarak yapılan bu yöntemin uygulanması sırasında işler yolunda gitmedi ve David’in cinsel organı tamamen yandı. Bu durum aslında David’in bütün hayatını değiştiren olayların başlangıcı oldu. David’in ameliyatı doktorların beklediği gibi gitmeyince aile oluşan hatadan dolayı ne yapacağı bilemedi. Çocuklarının gelecekteki cinsel sağlığından ve güveninden endişe duyan aile, onu dünyanın bir numaralı tıp okulu olan Johns Hopkins Hastanesi'ne götürdüler. Burada cinsel gelişim ve cinsiyet kimliği alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü bir doktor olan Dr. John Money’le görüşen aile, Dr. Money’nin tavsiyesi üzerine Bruce’u cinsel organı olmayan bir erkek olarak büyütmek yerine gerçek cinsiyetinden bihaber bir kız çocuğu olarak yetiştirmeye karar verdiler. Dr. Monet günümüzde pek de kabul görmeyen bir teori olan Nötral Cinsiyet Teorisi’nin en büyük savucunusuydu. Ona göre, cinsiyet olarak değil de yetiştirilme tarzına bağlı olarak oluşuyordu. Dr. Money David vakasında aslında yıllardır aradığı şansın ayağına geldiğini düşündü.

Dr. Money ve ekibi aileyi de ikna ederek David’i 22 aylıkken cinsiyet değiştirme ameliyatına aldı. Artık hayatına Bruce Reimer olarak devam edecekti. Ameliyatın ardından Dr. Money, Brenda’yı gözlem altına almış ve onun kendisini bir kız çocuğu olarak görmesi için bütün gereklilikleri yerine getirmişti. Bu deney oldukça önem teşkil ediyordu. Çünkü ilk kez bu kadar erken yaşta gerçekleştirilmiş ve psikolojik etkileri uzun süre gözlemlenebilecek bir deneğin varlığı söz konusuydu. Bu deneyin yerine getirilmesi için gerekli olan çok riskli adımlarda vardı. Brenda çok küçük yaşlarda kadın ve erkeğin seks pozisyonlarını öğrenmek durumunda kalmış ve ikizler zaman zaman çıplak bırakılarak cinsel organlarını keşfetmeleri sağlanmıştı. Ancak işler Dr. Money ve ekibinin istediği gibi gitmedi. Brenda henüz iki yaşındayken kendisine giydirilen süslü elbiseleri yırtmaya başladı. Hatta oyuncak bebeklerle oynamayı dahi reddediyordu. Brenda, ikizi Brian’ın elinden zorla onun oyuncaklarını almaya başlamış ve agresif tavırlar sergiler olmuştu. Okulda zorluk çıkarıyor ve çevresindeki insanları rahatsız ediyordu. Dr. Money ise aileye gerçeği asla Brenda’ya açıklamamalarını söylemişti. Ona göre bu yalnızca bir geçiş süreciydi ve zorluklar yaşanması normaldi, ilerleyen zamanlarda her şey kesinlikle yoluna girecekti. Dr. Money’nin olayların bu şekilde sonuçlanacağına dair inancı öyle tamdı ki, araştırma notlarına bile Brenda’nın ikiz kardeşi Brian’ın aksine küçük bir kız gibi olduğunu yazmıştı.