Frida’nın otoportresi rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü sanatçı Frida Kahlo’nun otoportresi, Salı gecesi Sotheby’s Müzayede Evinde 34.9 milyon dolara satıldı. Bu satış ile birlikte rekor kıran Kahlo’nun eseri, Latin Amerikalı bir sanatçının satılan en pahalı resim unvanına kavuştu.

1954’te ölümünden beş yıl önce tamamlanan yağlı boya “Diego ve Ben”, Frida'nin son resimlerinden biri olarak biliniyor.

Eser, sanatçının gözlerinin hemen üzerinde tasvir edilen Meksikalı muralist Diego Rivera ile çalkantılı evliliğine bir pencere sunuyor.

1907’de Mexico City’de doğan Frida Kahlo, 1926’da kendisini kronik ağrılar bırakan bir otobüs kazasından sonra iyileşirken resim yapmaya başladı. Yaşam ve ölüm alemlerine dokunan zengin bir ikonografi geliştirdi, şiddeti ve kırılganlığı, toplumsal cinsiyet normlarını zorlayarak seyredenleri sık sık şok eden şekillerde karıştırdı. Kahlo, 47 yaşında öldü ve hem modern sanata hem de popüler kültüre büyük etki yarattı.

