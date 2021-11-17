MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Frida’nın otoportresi rekor fiyata satıldı

Frida’nın otoportresi rekor fiyata satıldı

17.11.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frida Kahlo'nun 1949 tarihli “Diego ve Ben”i, Sotheby's müzayedesinde 34.9 milyon dolara satıldı.

Frida’nın otoportresi rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü sanatçı Frida Kahlo’nun otoportresi, Salı gecesi Sotheby’s Müzayede Evinde 34.9 milyon dolara satıldı. Bu satış ile birlikte rekor kıran Kahlo’nun eseri, Latin Amerikalı bir sanatçının satılan en pahalı resim unvanına kavuştu.

1954’te ölümünden beş yıl önce tamamlanan yağlı boya “Diego ve Ben”, Frida'nin son resimlerinden biri olarak biliniyor.

Eser, sanatçının gözlerinin hemen üzerinde tasvir edilen Meksikalı muralist Diego Rivera ile çalkantılı evliliğine bir pencere sunuyor.

1907’de Mexico City’de doğan Frida Kahlo, 1926’da kendisini kronik ağrılar bırakan bir otobüs kazasından sonra iyileşirken resim yapmaya başladı. Yaşam ve ölüm alemlerine dokunan zengin bir ikonografi geliştirdi, şiddeti ve kırılganlığı, toplumsal cinsiyet normlarını zorlayarak seyredenleri sık sık şok eden şekillerde karıştırdı. Kahlo, 47 yaşında öldü ve hem modern sanata hem de popüler kültüre büyük etki yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Harry Potter ekibi 20 yılın ardından bir araya geliyorHarry Potter ekibi 20 yılın ardından bir araya geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

İzmir'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

İzmir'de çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.