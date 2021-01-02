Frig Vadisi'ne turist ilgisi! Frig Vadisi nerede?

2021 yılının ilk günlerinde tarihi Frig Vadisi; Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı. Frigya'nın uzantılarının bulunduğu Ayazini köyü, Göynüş Vadisi ve Emre Gölü etrafındaki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarlar ve peribacalarının bulunduğu mekanlar, tur acenteleri tarafından farklı ülkelerden gelen yabancı turistlere gezdirildi. AA'nın haberine göre Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
Boztepe, "Bugün burada Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 kişilik turist grupları bulunuyor. Afyonkarahisar'ın termal, doğa ve tarih turizmini birleştirerek hareket ediyoruz" dedi. Bölgeye yapılan yatırımların turizme katkısının büyük olduğunu dile getiren Boztepe, "Bölgedeki köylülerimiz de turizme yönelmeye başladı. Frigya'yı, tur acentelerinin getirdiği yabancı turistlerle buluşturmaya başladık. Hatta bazı köylülerimizin burada turistlerle Rusça konuşmaya başladıklarını gördüm ve çok mutlu oldum. Yani, bu da bölge insanlarımızın turistlere alışmaya başladığını gösteriyor. Frigya, 2021 yılına çok hızlı bir giriş yaptı. Tahminim mayıs ayı itibarıyla burası Kapadokya olmaya başlayacak." şeklinde konuştu.
İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu da son dönemde Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Frigya'ya yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarına vurgu yaptı. Tur yetkilisi Rabia İlhan Özpınar ise Frigya'nın önceleri yabancı turistlerin bildiği bir bölge olmadığını belirtti ve "Buraya 3. kez tur getiriyoruz. Buraya geldiğimizde misafirlerimizin hepsi Frigya'yı çok beğeniyor. Çok olumlu ve güzel dönüşler alıyoruz. Termal oteller de gerçekten mükemmel. Biz, Afyonkarahisar'a 2 hafta arayla tur planlaması yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.
Tarihi Frig Vadisi, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yer alıyor. Günümüzde Afyon, Kütahya ve Eskişehir il sınırları içinde kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya medeniyetinden izler barındıran tarihi kalıntıların ve eserlerin olduğu bölgeye Frig Vadileri deniyor. İkinci Kapadokya olarak bilinen bölge, önemli kral mezarlarına ve kiliselere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Frigler döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğu bilinen Ayazini köyünde, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve Avdalaz Kalesi bulunuyor.
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