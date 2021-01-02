Frig Vadisi'ne turist ilgisi! Frig Vadisi nerede?

2021 yılının ilk günlerinde tarihi Frig Vadisi; Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı. Frigya'nın uzantılarının bulunduğu Ayazini köyü, Göynüş Vadisi ve Emre Gölü etrafındaki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarlar ve peribacalarının bulunduğu mekanlar, tur acenteleri tarafından farklı ülkelerden gelen yabancı turistlere gezdirildi. AA'nın haberine göre Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

TERMAL, DOĞA VE TARİH TURİZMİ

Boztepe, "Bugün burada Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 kişilik turist grupları bulunuyor. Afyonkarahisar'ın termal, doğa ve tarih turizmini birleştirerek hareket ediyoruz" dedi. Bölgeye yapılan yatırımların turizme katkısının büyük olduğunu dile getiren Boztepe, "Bölgedeki köylülerimiz de turizme yönelmeye başladı. Frigya'yı, tur acentelerinin getirdiği yabancı turistlerle buluşturmaya başladık. Hatta bazı köylülerimizin burada turistlerle Rusça konuşmaya başladıklarını gördüm ve çok mutlu oldum. Yani, bu da bölge insanlarımızın turistlere alışmaya başladığını gösteriyor. Frigya, 2021 yılına çok hızlı bir giriş yaptı. Tahminim mayıs ayı itibarıyla burası Kapadokya olmaya başlayacak." şeklinde konuştu.