Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Frig Vadisi’nin Türkiye’nin ikinci Kapadokyası olması için adımlar atıldı! Çalışmalar hız kazandı

Frig Vadisi’nin Türkiye’nin ikinci Kapadokyası olması için adımlar atıldı! Çalışmalar hız kazandı

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli tarihi değerlerinden biri olarak kabul edilen Frig Vadisi 5 bin yıllık tarihiyle misafirlerini ağırlıyor. Tarihi ve kültürel dokusunun korunması şartıyla Frig Vadisi’nin Türkiye’nin ikinci Kapadokyası olması için hazırlamalar hızlandı. Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan bölgede balon uçuşları için firmalar ile gerekli anlaşmalar yapılırken, vadide önümüzdeki günlerde Kapadokya’daki gibi uçuşların yapılması planlanıyor.

Frig Vadisi’nin Türkiye’nin ikinci Kapadokyası olması için adımlar atıldı! Çalışmalar hız kazandı

Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Frig Vadisi, baharı balon uçuşları ile karşılamaya hazırlanıyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde başlatılan ‘Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi ve Sokak Sağlıklaştırma’ projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Frig Vadisi´nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor. Frigya’nın en önemli kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi’nin bulunduğu Ayazini köyünde süren çalışmalara köy halkı da destek veriyor. Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar sınırları içeresinde kalan kısmında yer alan Emre Gölü de sıcak hava balonları uçuşuna hazırlanıyor.

“KÖYLÜLERLE BERABER VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

ÇALIŞMA1

Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’ın birçok özelliğiyle Türkiye’de ön plana çıktığını ifade ederek “Afyonkarahisar termalin, mermerin başkenti, Afyonkarahisar özellikle termal turizmde 27 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’de çok önlerde yer alıyor. Bu özelliklerinin yanında gün yüzüne çıkmış olan ve 5 bin yıllık tarihi olan Frig medeniyetinin en güzel eserleri de Afyonkarahisar’da bulunuyor. İşte biz Frigya’nın kalbi diye ilan ettiğimiz, tanıttığımız ve tanıdığımız Ayazini köyünü tamamen ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Frig eserlerini ve aynı zamanda Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin eserlerinin kaynaştığı hem de mezarlıkların içerisinde bulunan Roma ve Hitit eserlerinin olduğu Ayazini köyünü ayağa kaldırmak için, turizm destinasyonu merkezi yapmak için var gücümüzle tüm köylülerle beraber çalışıyoruz.” dedi.

“TUR FİRMALARIYLA ANLAŞMALARIMIZI YAPTIK”

ÇALIŞMA2

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bulunan ve etrafında yine Frig eserlerinin bulunduğu Emre Gölü’ne de ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Vali Çiçek, Kapadokya’daki gibi balon turizmini de bu bölgeye kazandırdıklarını ifade etti. Öte yandan Vali Çiçek bölgeye atçılık ve binicilik merkezi de kazandırdıklarına dikkat çekerek, tüm Türkiye’yi baharda Afyonkarahisar’ı görmeye davet etti.

(İHA)

Adana’nın gizli doğa cenneti ‘Pağnık’ görenleri kendisine hayran bırakıyorAdana’nın gizli doğa cenneti ‘Pağnık’ görenleri kendisine hayran bırakıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
İzmir’den Samanyolu Galaksisi’ne uzanan masalsı görüntülerİzmir’den Samanyolu Galaksisi’ne uzanan masalsı görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ada satın aldı, minimalist yaşamını oraya taşıdı

Ada satın aldı, minimalist yaşamını oraya taşıdı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Titanik’i sollayan gemi kazaları! Tarihin en büyük faciaları

Titanik’i sollayan gemi kazaları! Tarihin en büyük faciaları

Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili

Hayatı belgesele konu oldu! Tarihin ilginç seri katili

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanların meslekleri

IQ’su Albert Einstein’dan yüksek olan dahi insanların meslekleri

Japonya’da ilginç adet! Yemeklerle birlikte neden su içilmiyor?

Japonya’da ilginç adet! Yemeklerle birlikte neden su içilmiyor?

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.