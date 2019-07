FSM'deki çalışma ve trafik yoğunluğuyla ilgili yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu duyurdu

"Olumlu değerlendiririm. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi, önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna dikkat çekiyor olması elbette doğru. Ancak devletin her aşamasında ve kademesinde fark edilir düzeyde değişmesi lazım. Hiç kimsenin, hiçbirimizin 'mış' gibi yapmaması lazım. Bu manada bizim zaten bir hazırlığımız var. Protokol ya da makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde düzen oluşturacağız. Kaldı ki, fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız. Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam etse. Bu normalleşmenin de bir parçası."

Görevi devraldıktan sonra İstanbul'daki alt, üst geçit ve köprülerde asılan yeni afişlerin maliyetine ilişkin soruyu İmamoğlu, "Sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi birtakım mecralarda afiş asılması yapıldı." diye cevapladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tabii bu 5 yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası sorguladığımızın birinci boyutu hak olmadan haksız yere birtakım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediye yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatmasıdır. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamalarla İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için bu şehrin her kuruşunu hangi konuda olursa olsun lehine, çıkarına ve geleceğine harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."