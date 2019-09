Fuat Çapa'dan Eskişehirspor'a veda mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Fuat Çapa görevinden ayrıldı.

Konuyla ilgili bir mesaj yayımlayan Çapa, Eskişehirspor'a hizmet etme konusunda bir an olsun kararsızlık yaşamadığını belirterek "Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi ülkemiz futbolunun önemli kulüplerinden Eskişehirspor uzun bir süredir olağanüstü günler yaşıyor. Ama 2018’in Haziran’ında bu büyük kulübe hizmet fırsatı doğduğunda bir an olsun kararsızlık yaşamadım. Eskişehirspor’a hizmet etmek her teknik adam için bir onurdur. Ama benim için daha fazlası. O yıl, Porsuk çayı üzerinde kutlanan kuruluş yıl dönümünde taraftarlarımıza Eskişehirspor teknik direktörü olmakla hayatta bir hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Belki hayali kurulacak bir sezon yaşamadık. Belki profesyonel futbol hayatında ne olması gerekiyorsa hiç biri olmadı. Yendik, yenildik ama en önemlisi, hiç bir zaman yalnız kalmadık. Bütün camia önce genç kadromuzun, “bizim çocukların" arkasında kenetlendi. Lisansları çıkmadığı halde, biz istedik diye futbolcularımız bizimle kaldı. Transfer tahtası açıldığında aramıza yenileri katıldı. Bu formaya aşık binlerce Eskişehirli gibi bu formayı giyen bütün bu futbolcularımız da sezon boyunca fedakarlık yaptı" ifadelerini kullandı.