MAGAZİN

Fuat Güner'den MFÖ itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 00:35 | Son Güncelleme

Fuat Güner, kariyerinde 50 yıla merdiven dayayan efsane grup MFÖ hakkında konuştu. Güner, "Kesinlikle yurt dışına açılmalıydık. Çok da başarılı olabilirdik ama bunu ihmal ettik" dedi.

Fuat Güner'den MFÖ itirafı

Usta şarkıcı Fuat Güner, Plak ve Ben dergisine konuştu. Konserlerden önce muhakkak prova yaptıklarını belirten Güner "Mutlaka sound check alırız. Hiçbir zaman provayı angarya olarak görmüyoruz. Bana kalsa her gün prova yaparım. Ne kadar çok çalarsan o kadar iyidir" dedi.

Güner, yurt dışındaki sanatçılarla ülkemizin sanatçılarını kıyaslayarak "Ben çalışkanım. Ancak yurt dışındaki müzisyenlere bakarsak hepimiz tembeliz. Onların çalışma düzenlerine, turnelerine bakıyorsunuz, bugün Paris, ertesi günü Londra..." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki sanatçıların böyle bir şey yapması söz konusu bile değil" diyen Güner, "Bizdeki sanatçıların yüzde 90'ı bir konser verdikten sonra üç gün dinlenmek istiyor" diye konuştu.

"MFÖ olarak gerçekleştiremediğiniz bir projeniz var mı?" sorusunu ise Güner, "Kesinlikle yurt dışına açılmalıydık. Çok da başarılı olabilirdik ama bunu ihmal ettik" diyerek yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fuat Güner mfö

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