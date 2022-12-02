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Fulden Uras'ın anne özlemi: Sana sarılabilmek için neler feda ederdim

02.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Fulden Uras, yıllar önce İngiltere'de geçirdiği operasyonun ardından hastane odasında annesi Müge Akkoyunlu ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Fulden Uras'ın anne özlemi: Sana sarılabilmek için neler feda ederdim

Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan Fulden Uras, Instagram hesabından, geçmiş yıllara ait hastane odasından bir fotoğrafını paylaştı. Beş yıl önce yaşamını yitiren annesi Müge Akkoyunlu'yu da anan şarkıcı, takipçilerini duygulandırdı.

"ANNELİK BÖYLE BİR ŞEY"

Uras, paylaşımında "Benim canım yanıyor ameliyattan, onun canı yanıyor evladının acısından! Annelik böyle bir şey. Hüner doğurmakta değil! Yıl çok eski. Ben yine İngiltere'de en zorlu ameliyatlardan birini geçirmişim ve yanı başımda meleğim anneciğim. Kıymet bilin geç olmadan! Bir sesini duymak için, bir sarılabilmek için neler feda ederdim bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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"KAVUŞACAĞIZ MELEĞİM"

Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı, annesinin mezarı başında da bir paylaşım daha yaptı ve "Kavuşacağız meleğim rahat uyu" mesajını yazdı.

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