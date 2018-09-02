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Fulden Uras'tan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras'a, rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi koyuldu. Şarkıcı, "Sağ göğsümün tamamı, sol göğsümün bir kısmı alınacak. Benim için dua edin" dedi.

Fulden Uras'tan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

Fulden Uras, göğsündeki kitleler yüzünden zor günler geçiriyor.10 senede 11 kere ameliyat olan Fulden Uras'a rutin kontrol kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konuldu. Bıçak altına yatacak olan şarkıcı, "Sağ göğsümün tamamı, sol göğsümün bir kısmı alınıcak. Benim için dua edin" dedi.

Şarkıcı sosyal medya hesabından hastalık sürecini ve yaşadığı zorluğu şöyle dile getirdi.

"BÜYÜK BİR AMELİYATA GİRECEĞİM DUALARINIZI BEKLERİM"

"Bu bir emar görüntüsü...Çoğu kadının kabusu. Korktuğu yüzünden çektirmeye çekindiği, bazen çok geç kaldığı bir emar görüntüsü . Yaklaşık 10 senedir 8 sağ meme 3 sol meme olmak üzere 11 ameliyat geçirdiğim kendi emarım bu gördüğünüz. Pazartesi günü saat 14 sıralarında her iki meme de de görünen kitlelerimden kurtulacağım. Çok geciktirdim, çok erteledim taa ki bıçak kemiğe dayanana kadar. Yine de şükrediyorum dönülmez bir yerde değilim. Herkes yanımda kardeşlerim , dostlarım , kardeş yerine koyduklarım , canım kadar sevdiğim 12 senelik hayat arkadaşım büyük destekler. Evet büyük bir ameliyata gireceğim ameliyat sonrasında sağ göğsüm yok denecek kadar küçük olucak bundan birkaç ay önce bunu çok umursamıyordum nedense ameliyata karar verildiğinden beri bir kötüyüm, dokunsalar ağlıyorum... Ameliyatta 4 seçenek sundular bize biz en sağlıklı ve doğru olanını tercih ettik. Herhangi bir estetik müdahale yaptırmayacağız Allah nefes verirse görüntü beni çok rahatsız ederse sonra bakarız dedik . Allah'ım iyi kullarını sınarmış hastalıkla Rabbim'den gelene isyan etmek ne haddime şükür doluyum ya daha kötü bişey olsaydı. Önce Allah'a sonra doktorlarıma ve tabii sizlerin dualarına çok güveniyorum. Güle oynaya gidip ameliyatımı olup hayata kaldığım yerden devam edicem Allah'ın izniyle. Bu süreçte #kelebekçocuklarımız ın kremleri ve diğer ihtiyaçları için bizlere destek olmaya devam edin birkaç güvendiğim insandan zaten telefon açıp özellikle rica edicem?Kendi haberimi kendim vereyim dedim dostlar dualarınızı beklerim."

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Anahtar Kelimeler:
fulden uras Meme kanseri

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