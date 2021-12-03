Hafta içi her gün yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, bugünkü yeni bölümde ekran karşısına çıkmadı. Peki Fulya Öztürk neden yok? Fulya Öztürk ayrıldı mı? İşte detaylar…

FULYA ÖZTÜRK NEDEN YOK?

Deneyimli ekran yüzü Fulya Öztürk’ün rahatsızlığından dolayı bugünkü bölümde yer almadığı belirtiliyor. Fulya İle Umudun Olsun’u bugün programın psikoloğu Esra Ezmeci sundu.

ESRA EZMEZİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Sonrasında adli bilimler doktorasına geçiş yapan Esra Ezmeci, 2015’te boşandı.

1 oğlu olan Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olarak ekranlara çıkıyor. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci, İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlamıştı.

Uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci, İstanbul Etiler’de kendi terapi merkezinde psikologluk yapıyor. Aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, bağımlılık tedavisi, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yapan Esra Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarılı olmuştur.

Çok sayıda TV kanalında programlar hazırlayıp sunan Esra Ezmeci, çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazdı. Esra Ezmeci’nin daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları bulunuyor.



