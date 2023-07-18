Fulya Öztürk umreye gitti, başörtülü fotoğrafını paylaştı! "Rabbim bana da nasip etti"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ve uzun süre yayın yapan Fulya Öztürk son paylaşımıyla gündem oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim Instagram ve Twitter'dan umre pozlarını paylaştı.

"UMREMİ TAMAMLADIM"

Sevilen isim paylaşımına "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Fulya Öztürk'ün paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin takipçileri "Allah kabul etsin", "Çok mutlu oldum", "Sen nasıl bir detaysın", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.



