Fulya Öztürk'ün Selçuk Tektaş ile ilgili anısı duygulandırdı! Alişan kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayatını kaybetti. Alişan kardeşi Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde Fulya Öztürk'ün Tektaş ile olan duygulandıran bir anısını paylaştı.

"HİÇ KIRMADI BİZİ"

"Bunu anlatmak istememiştim ama bir şey söyleyeceğim." diyen Fulya Öztürk yaşadıklarını "Benim tedavi gördüğüm odada Alişan'ın kardeşi de tedavi görmüş. Hasta bakıcılar, hemşireler, 'Fulya Hanım biz sizi çok sevdik, bir de bu odada kalan Selçuk Tektaş'ı da çok sevdik. Hiç kırmadı bizi, biz onu hiç unutmadık. Onun ölümü bizi çok etkiledi' dediler. O kadar güzel andılar ki...

"AİLECEK ÇOK SEVERDİM"

Ben onları ailecek çok severdim. Ben muhabirken onların restoranına köfte ekmek yemeğe giderdik. Çok iyi insanlardı. Bu kadar güzel anılıyor olmak ne kadar güzel" sözleriyle anlattı.

ALİŞAN KAYITSIZ KALAMADI

Alişan yaptığı paylaşımda "Bugün kabristana gelen,telefonla arayan,mesaj atan herkesten Allah razı olsun.. Benim kardeşim arkasında hep güzel şeyler bıraktı,hep güzel anılıyor şükürler olsun..Bütün ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun İnşallah..Bu anısını geçen sene programında anlatmıştı kardeşim Fulya Öztürk... Hepimizi bu anlattıklarıyla ağlatmıştı..Allah sanada güzel kalbinle İnşallah dilediğin ne varsa versin kardeşim..." cümlelerine yer verdi.



