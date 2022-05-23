Fulya Zenginer'den müjdeli haber! Anne oldu

2019 yılında dünyaevine girdiği Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

"MİLAN YOLA ÇIKTI"

Ünlü oyuncu, Instagram'da son olarak hastane odasından paylaşım yapmış, "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı" mesajını yazmıştı.





