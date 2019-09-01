Funda Arar'dan hayranına jest

Sarı uzun elbisesiyle adeta göz kamaştıran Arar, sahnede 1500 kişiyle buluştu. Sahnede küçük bir hayranı Funda Arar’la fotoğraf çekinmek isteyince ‘seni mi kırıcam ben’ dedi ve şarkısını yarıda kesip küçük hayranıyla fotoğraf çektirdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, şu açıklamarda bulundu: “Kıbrıs’ta güzel bir konser için hazırlandık. Elexus Hotel’i evimiz gibi görüyoruz. 30 Ağustos coşkumuzu da burada sevenlerimizle kutlayacağız. Özel günler de hep sahnedeyiz ve ben böyle zamanlarda sahnede olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle günlerde tüm ekibimle beraber keyifle çalışıyoruz.” dedi. Yeni single çalışması ile alakalı da konuşan arar “Çık Aradan” adlı çok emek verdiğimiz bir parça çıkardık. Müzik eleştirmenleri hem şarkı ve hem de klibiyle ilgili çok güzel yorumlar yazdılar. Bu yorumlardan dolayı çok mutluyum. Herhangi bir tarz değişikliğim yok. Sonuçta ben bir sanatçıyım ve farklı şeyler de yapmak istiyorum. Tabii ki benim de bir çizgim var, bir tarzım var; ama böyle işler de yapmak çok güzel. O yüzden güzel olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirmeyi değişik şeyler yapmayı seviyorum. Zaman zaman konserlerimde de dansa yer veriyorum. Benim repertuarım çok fazla klüp şarkısı veya dans şarkısından oluşmuyor. Ama şunu öğrendim ki dansçılarla çalışmak çok keyifli oluyormuş “ dedi.

