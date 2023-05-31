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Funda Arar’ın konserinde Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem yarattı! Dakikalarca alkışlandı

31.05.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Funda Arar, yaz konserinin başlangıcını Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle yaptı. Konser sırasında “Seni Yazdım” şarkısını seslendirdiği sırada Funda Arar’ın arkasında bulunan dev ekrandaki Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına baktığı anlar gündem yarattı. Ünlü sanatçının Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak şarkı söylediği anlar izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ünlü sanatçı Funda Arar Harbiye Açıkhava’da Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısını seslendirdiği sırada arkasında bulunan dev ekrana dönerek Mustafa Kemal Atatürk’ü gösterdi. Şarkısını Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak söyleyen Arar dakikalarca ayakta alkışlandı. Şarkıyı bitirince "Mustafa Kemal Atatürk! Seni yazdık kalbimize Ata'm!" dedi.

SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

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Şarkının “Göremezler seni yazdım kalbime” kısmını “Silemezler seni yazdım kalbime” olarak okuyan Arara konser alanında bunlardan tam not alırken sosyal medyanın da gündemine yerleşmeyi başardı.

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