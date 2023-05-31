Funda Arar’ın konserinde Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem yarattı! Dakikalarca alkışlandı

Ünlü sanatçı Funda Arar Harbiye Açıkhava’da Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısını seslendirdiği sırada arkasında bulunan dev ekrana dönerek Mustafa Kemal Atatürk’ü gösterdi. Şarkısını Mustafa Kemal Atatürk’e bakarak söyleyen Arar dakikalarca ayakta alkışlandı. Şarkıyı bitirince "Mustafa Kemal Atatürk! Seni yazdık kalbimize Ata'm!" dedi.
Şarkının “Göremezler seni yazdım kalbime” kısmını “Silemezler seni yazdım kalbime” olarak okuyan Arara konser alanında bunlardan tam not alırken sosyal medyanın da gündemine yerleşmeyi başardı.