Furkan Andıç, Katarsis’te itiraf etti! Şiddet, aldatılma... Sevgilisi en yakın arkadaşıyla...

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan Cadı filminde rol alarak son günlerde adından söz ettiren Furkan Andıç, Katarsis'e konuk oldu.

Aybüke Pusat ile yaşadığı ilişkiyle de daha önce gündeme gelen Andıç özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Pusat'ın kıskançlık krizleri yüzünden ilişkisini bitiren yakışıklı oyuncu yıllar önce ihanete uğradığını itiraf etti.

"Ben mağdur olan taraftım" diyerek sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf eden Furkan Andıç, "Bu olayı öğrendiğimde sanki o insanlar, ki bunlar sevdiğim insanlardı, benim için içimde ölmeleri de değil hiç var olmamışçasına yok oldular" açıklamasında bulundu.

Seneler sonra ikisini yan yana gördüğünde yanlarına giderek selam verdiğini söyleyen Andıç, "Bana baktıklarında o anı hatırlamalarını istemem. Kimse böyle bir hapishanenin içinde yaşamasın yani. O mahcubiyeti yaşamaya gerek yok, hangimizin 17 yaşında verdiği karar doğru bir karardı ki?" dedi.

Andıç bazı ilişkilerinde şiddet gördüğünü de itiraf etti.







