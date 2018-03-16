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Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Furkan Kızılay, diziden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

BAŞKA ROLLERDE DE OYNAYABİLİRİM

Dizinin yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım" dedi.

Furkan Kızılay "Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz" diye konuştu,

Furkan Kızılay, "Şu an başka bir dizide rol alıyorum, 'Havuç' rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim" dedi.

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Survivor 2017'de yer alan Furkan Kızılay o dönem de Havuç karakteri dışında bir rolde oynamak istediğini sık sık söylüyordu.

Çocuklar Duymasın'a Furkan Kızılay'ın yerine Baran Erdoğan katılmıştı.

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furkan kızılay havuç çocuklar duymasın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rol kabiliyetin yok ve çok sınırlı.. her rolü oynayamazsın.. ona ne diyeyeceksin havuç efendi..
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