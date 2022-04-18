Furkan Kızılay Nisa'nın sözleri sonrası Barış Murat Yağcı'yı paylaştı

Survivor Barış'ın oyunu kaybettikleri için gözyaşlarına boğulan Yağmur ve Sude'nin yanına giderek tesellide bulunması eski aşkı Nisa Bölükbaşı'yı çıldırttı. Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullanınca gündeme bomba gibi düştü.

Barış Murat Yağcı ise ada konseyinde bu sözlere yanıt verdi. Barış açıklamasında "Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğümü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Mümkünse beni görmemeye çalışsın. Çünkü ben öyle yapıyorum" diye devam etti.

DESTEK MESAJI

Survivor Barış'ın gündem olmasının ardından eski yarışmacılardan Çocuklar Duymasın Havuç olarak ünlenen Furkan Kızılay da bir paylaşım yaptı. Barış Murat Yağcı'yı destekleyen Kızılay paylaşımında "Biz seni biliyorum kardeşim takma kafana. Saçma sapan Survivor ile ilgili olmayan konuşmalar bunlar" dedi.



