Futbol: Hazırlık maçı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın gollerini, Kayserispor adına 9. dakikada Carlos Mane ve Sivasspor adına da 65. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.



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