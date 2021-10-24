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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Borini, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Pesic

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf

Goller: Dk. 30 El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere bitti.

6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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