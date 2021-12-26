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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Wilker, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Lourency, Tijanic, Jahovic

Adana Demirspor: Muric, Tarık Çamdal, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Yunus Akgün, Gökhan İnler, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Balotelli

Gol: Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Lourency, Dk. 40 Branko Katic (Kaleci antrenörü) (Göztepe), Dk. 20 Gökhan İnler, Dk. 40 Gökhan Göktürk (Sportif direktör) (Adana Demirspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Adana Demirspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

19. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Göztepe Adana Demirspor

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