Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Wilker, Obinna, Yalçın Kayan, Murat Paluli, Moubandje, Halil Akbunar, Jahovic, Ndiaye

Gol: Dk. 37 Ndiaye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Wilker (Göztepe), Dk. 45 Duarte (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Mahmut Tekdemir ceza sahasındaki Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sol çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

17. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ndiaye ceza sahasına ortasını yaptı, Jahovic penaltı noktası yakınından topa kafayı vurdu. Kaleci Muhammed soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.

37. dakikada konuk ekip öne geçti. Moubandje'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Ndiaye kayarak vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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