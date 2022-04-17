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Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.04.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk Yarı)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Vetrih, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Maxim, Muhammet Demir, Figueiredo

Goller: Dk. 31 Çekiçi, Dk. 43 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: DK. 37 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Michalak'ın sağ kanattan ortasında Çekiçi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

22. dakikada Hazdiahmetovic'in köşe vuruşunda topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip öne geçti Bytyqi'nin pasında altıpas üzerinde topa iyi yükselen Çekiçi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Doğan Erdoğan'ın Hadziahmetovic'e müdahalesinde hakem Volkan Bayarslan sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR incelemesine davet edilen Bayarslan, sarı kartı iptal ederek Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

41. dakikada Skubic'in kafayla gönderdiği topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Michalak'ın ortasında topa iyi yükselen Ahmet Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK

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