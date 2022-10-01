YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Seyedmajid Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Campanharo (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Cardoso (Dk. 88 Emrah Başsan), Ramazan Civelek (Dk. 68 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 88 Bertolacci), Mame Thiam, Gavranovic (Dk. 68 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 65 Densvil), Hamsik (Dk. 72 Umut Bozok), Bakasetas (Dk.88 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 65 Bardhi), Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 25 Gavranovic (Kayserispor), Dk. 77 Bakasetas (Penaltı) (Trabzonspor), Dk. 83 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Trezeguet, Dk. 90+1 Bartra, Dk. 90+3 Gomez, 90+3 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 55 Gavranovic, Dk. 77 Onur Bulut, Dk. 90+4 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor),

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in ortasına iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

51. dakikada korner kazanan Trabzonspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet'in vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in çaprazdan sert vuruşunda, Onur Bulut topu kale çizgisine yakın bir yerden uzaklaştırdı.

77. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Onur Bulut'un Gomez'e ceza sahası içinde yaptığı faulü VAR'da inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Bakasetas kullandığı penaltıyı filelere göndererek takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1

83. dakikada Trabzonspor öne geçti. Gomez'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2

88. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası çaprazından vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kayserisporlu oyuncular bir kez daha pozisyon ararken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildiTrabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi
Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulunduÇocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Trabzonspor Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:45
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.