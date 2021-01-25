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Futbol: Süper Lig

25.01.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 85 Ademi), Samatta (Dk. 79 Cisse)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk. 90 Ackah), Campanharo (Dk. 63 Maglica), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Henrique (Dk. 80 Emre Demir), Kanga (Dk. 46 Nurettin Korkmaz)

Goller: Dk. 20 Thiam, Dk. 52 Samatta, Dk. 86 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Valencia, Dk. 69 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 63 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta, topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.

64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.

66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.

86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı.

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