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Futbolcu Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıymış! Özel jetle gizlice gelip...

13.09.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ünlendikten sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşıyor. Ünder hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ünder özel jete atlayıp sevgilisinin yanına geldi ve bu yolculuk için de bir hayli para harcadı.

Futbolcu Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıymış! Özel jetle gizlice gelip...

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille'i ağırlayan Marsilya maçı 2-1 kazandı. Maçta öne çıkan Cengiz Ünder takımın zaferini sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile Türkiye'de kutladı.

Cengiz Ünder hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü futbolcu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu için gizlice İstanbul'a geldi.

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GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN ADAYA GİTTİLER

Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de aşkıyla Sedef Adası'na gitti.

Cengiz Ünder, sevgilisiyle hasret giderdikten sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu. Ünlü futbolcu, iddiaya göre Marsilya-İstanbul arasındaki gidiş ve dönüş özel jet yolculuğu için de 34 bin Euro yani yaklaşık 630 bin TL ödedi!

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisi
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