Futbolcu kocasıyla tatile çıkan Ebru Şancı'dan güldüren paylaşım! "Ayağımı öp demişimdir"

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlenmişti. Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve 3 çocuk annesi olan Şancı son dönemde magazin programında yorumculuk yapıyordu.

Kocasıyla tatile çıkan Ebru Şancı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sık sık kocası Alpaslan Öztürk ile dalga geçen eski manken son paylaşıyla da güldürdü.

Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurmayı başaran Şancı goril videosu paylaşarak "Kocama 'sen de benim ayağımı öp' demişimdir" notunu düştü.

KOCASININ HEDİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü çift, 7 Eylül'de yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Bu özel günle ilgili paylaşım yapan Şancı, eşinin üzerinde "Huzurun kara günü" yazan, siyah bir çelenk taşıdığı anları Instagram'da yayınlamıştı. Ebru Şancı, "Yedinci evlilik yıl dönümü hediyeme bakın, Allah aşkına" notuyla paylaştığı videoda; "Bu ne? Bu nedir açıklar mısın?" derken duyulmuştu.



