Zehra Güneş yine mest etti! Kırmızı süper minisiyle...

VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Büyük bir hayran kitlesi bulunan başarılı voleybolcu geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla dikkat çekmişti.

Voleybolcu Zehra Güneş bu sefer de ağaçların arasında kırmızı süper minisiyle pozlar verdi.



Hem başarılı sporculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş'in iddialı tarzı hayranlarından tam not aldı.

Güneş'e "Sana kırmızı çok yakışıyor", Güneş yanıyor" yorumları da yağdı.



