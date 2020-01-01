MAGAZİN
  4. Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sahneye çıkan Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse ile kendisine dönen şarkıcı Hadise arasındaki dialog dikkat çekti. Hadise ile Belçika'ya gitmek isteyen futbolcunun söyledikleri herkesi şaşırttı.

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu geceye Fenerbahçe'nin futbolcusu Max Kruse ile Hadise arasındaki dialog damga vurdu.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Yarışmada Sway şarkısının söyleyen Kruse, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ı döndürmeyi başardı. Jüri arasında seçim yapmadan önce Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlayan futbolcu, Türkiye'deki yaşamı hakkında "Buraya geldiğimde çok dost canlısı bir ülke gördüm. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. En zor ayak uydurduğum şey duygu değişimi. Özellikle mağlubiyette her şey bir anda değişebiliyor" dedi.

futbolcu-max-kruse-den-hadise-ye-teklif-belcika-12775131_7228_m

"HADİSE DAVET EDERSE GİDERİM"

Ünlü futbolcu Acun Ilıcalı'nın "Hiç Belçika'ya gittin mi?" sorusuna ise "Gitmedim ama Hadise davet ederse, belki de giderim." yanıtını vererek herkesin ağzını açık bıraktı. Futbolcunun cevabı karşısında şaşıran Hadise ise "Her zaman başımın üstünde yerin var Max" dedi. İkili arasındaki bu dialog ise herkesin dikkatini çekti.

futbolcu-max-kruse-den-hadise-ye-teklif-belcika-12775131_6559_m

TERS KÖŞE YAPTI

Hadise ile arasında geçen dialogun ardından jüriler arasında tercih yapan Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söyleyerek Beyazıt Öztürk'ü seçti.

futbolcu-max-kruse-den-hadise-ye-teklif-belcika-12775131_457_m

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle ilk pozunu paylaştı!Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle ilk pozunu paylaştı!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye Max Kruse Hadise

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve oğulları yeni yılı birlikte geçirdi

Geceyi birlikte geçirdiler

Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle ilk pozunu paylaştı!

Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle ilk pozunu paylaştı!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında 2020 birincisi belli oldu!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Nusret Gökçe 2020'ye dua ederek girdi

Nusret'ten yeni yıl pozu! Takdir kazandı

'Sefirin Kızı'nın yıldızının değişimi şoke etti!

'Sefirin Kızı'nın yıldızının değişimi şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.