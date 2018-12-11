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Futbolculara şok tehdit: Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 11.12.2018 19:38 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’de istikrarsız sonuçlar alan Altay’da bir grup taraftar, idman sahasına giderek oyunculara tepki gösterdi. Taraftarların, "Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz" demesi dikkat çekti.

Aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattıyla arasında bir puan kalan Altay’da, Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürerken, bugün yapılan idmandan önce beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Antrenman öncesinde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne gelen bir grup taraftar, alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik ekip ve oyunculara tepki gösterdi. İdmanın başlamasına kısa bir süre kala oyuncuları toplayan tribün lideri, kötü gidişten dolayı futbolculara hitaben bir konuşma yaptı.

"BİR DAHA Kİ SEFERE KAZMA SAPIYLA GELİRİZ"
Takımın ruhsuz olduğunu savunan tribün lideri, kötü gidişin devam etmesi durumunda bir daha ki sefere kazma saplarıyla geleceklerini söyledi.

Futbolculara hitap eden taraftar, "Lafla torba dolmuyor. Bir derdiniz bir sıkıntınız mı var? Adana Demirspor’a üç tane attık, Hatayspor ile berabere kaldık ne güzel gidiyorduk. Altınordu’ya yenildik. Eskişehir deplasmanında sahada ruh yoktu. Siz ölmezsiniz belki; ama biz bu arma için ölürüz. Aldığınız paranın hakkını verin. Sahada ruh görmek istiyoruz. Mücadele ettiğinizde yenilseniz bile taraftar sizi alkışlıyor. Söz bitti. Bir daha ki sefere kazma saplarıyla geliriz. Bu tarafa özür borcunuz var. Kalan iki maçı yenin bu iş bitsin" dedi.

Oldukça konuşulacak olan açıklamaların ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Altay Spor Toto 1. Lig

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