Futbolda devrim gibi karar! Yeni ofsayt teknolojisine resmen geçiş yapıldı

Futbolda 2018 yılında başlayan VAR teknolojisinden sonra yeni bir teknoloji daha sahalara girecek: SAOT.

2020 yılında ilk çalışmaları başlayan yarı otomatik ofsayt teknolojisi hayata geçmeye hazırlanıyor. İlk olarak Kasım-Aralık 2021'de Katar'da düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda denenen sistem tam not aldı ve FIFA tarafından resmen açıklandı.

2022'DE KULLANILACAK

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını duyurdu.

NEW: Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022. Full details on @FIFAcom. Here’s how it works ???? pic.twitter.com/qrDzjsXxph — Bryan Swanson (@fifa_bryan) July 1, 2022

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem genel anlamda İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın büyük liglerinde kullanılan 'gol çizgisi teknolojisi'ne benziyor. Yarı otomatik ofsayt teknolojisinde sistemin stadyuma konuşlandırılmış kendi özel kameralarının yanı sıra yayıncı kameralarından aldığı görüntüler, sanal ortamda yapay zeka yardımıyla 3 boyutlu görünüme kavuşturuluyor.

Yapay zeka, topun ayaktan çıktığı anı ve ofsayt şüphesi olan oyuncuyu net olarak belirleyebiliyor. Saniyeler içerisinde çıkan sonuç görsel olarak AVAR hakemine iletiliyor. VAR odasında yapılan kontrol sonrası orta hakeme pozisyonun ofsayt olup olmadığı bildiriliyor.



