Futbolda devrim gibi karar! Yeni ofsayt teknolojisine resmen geçiş yapıldı

Futbolda 2018 yılında başlayan VAR teknolojisinden sonra yeni bir teknoloji daha sahalara girecek: SAOT.

2020 yılında ilk çalışmaları başlayan yarı otomatik ofsayt teknolojisi hayata geçmeye hazırlanıyor. İlk olarak Kasım-Aralık 2021'de Katar'da düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda denenen sistem tam not aldı ve FIFA tarafından resmen açıklandı.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını duyurdu.

NEW: Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022. Full details on @FIFAcom. Here’s how it works ???? pic.twitter.com/qrDzjsXxph