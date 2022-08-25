Füze eş anlamlısı nedir? Füzenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Roket kelimesi, Fransızcada da Türkçe ile eş seslidir. Fransızcada "uzaya fırlatılan roket, havai fişek" anlamına gelmektedir. Füze kelimesinin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Fransızcaya Latince kökeninden girmiş, dilimize ise Fransızcadan yerleşmiştir.

Füze ne demek?

Füzenin Türkçedeki tanımlaması diğer dillerden biraz daha farklıdır. Füze kelimesi Türkçede ilk başta havai fişek anlamıyla yer edinmiştir. 1930'lu yıllarda dilimize gelen füze kelimesinin, havai fişek anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde ise Türk Dil Kurumundaki anlamı şu şekildedir:

Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket eden düzenek.

Günümüzde füze kelimesi, uzaya gönderilen mekikler ya da askeri hava savunma araçlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sebeple füze kelimesi daha çok savaşlardan bahsedilen haber metinlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Füze kelimesinin eş anlamı nedir?

Füze kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük rokettir. Roket kelimesi zaman zaman füze sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Fakat tıpkı füze gibi, füzenin eş anlamlısı olan sözcük roket de aslında Türkçe kökenli değildir. Etimolojik olarak İtalyancaya dayanır. Roketin Türkçedeki anlamı ise TDK'de şu şekilde verilmiştir:

Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi.

Bir çeşit füze.

Füzenin eş anlamlısı roket kelimesi de dil ailesi olarak Avrupa dillerine dayanmaktadır. Günümüzde füze kelimesi uzaya gönderilen araçlardan, askeri hava silahlarına kadar iyi gücünü yanıcı ve yakıcı maddelerden alan düzenekleri tanımlamak için kullanılır.

Füzenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Füze kelimesi ve füzenin eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şu cümleleri verebiliriz:

Balistik füzeler, nükleer, kimyasal, güdümlü veya güdümsüz ya da biyolojik gibi pek çok farklı başlığı taşıyabilmesi sayesinde yeni nesil savaşlar için büyük önem taşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı, özerk bölgeyi ziyaret etmesinin ardından ülkenin hava sahası hedef alınarak pek çok sayıda füzeyle saldırdığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonunun uzayda, uydusavar füzesi denemesi kapsamında kendi uydularından bir tanesini havaya uçurduğunu duyurdu. Denemeye ilişkin “Tüm ulusları tehlikeye atıyor.” açıklaması yapıldı.



