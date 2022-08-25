EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Füze eş anlamlısı nedir? Füzenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Füze eş anlamlısı nedir? Füzenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, tarihsel gelişimi boyunca pek çok dille ve kültürle etkileşime geçmiştir. Etkileşime geçtiğimiz dillerden birisi da Fransızcadır. Türkçedeki Fransızca kökenli kelimelerden birisi füzedir. Peki, füzenin eş anlamı nedir?

Füze eş anlamlısı nedir? Füzenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Roket kelimesi, Fransızcada da Türkçe ile eş seslidir. Fransızcada "uzaya fırlatılan roket, havai fişek" anlamına gelmektedir. Füze kelimesinin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Fransızcaya Latince kökeninden girmiş, dilimize ise Fransızcadan yerleşmiştir.

Füze ne demek?

Füzenin Türkçedeki tanımlaması diğer dillerden biraz daha farklıdır. Füze kelimesi Türkçede ilk başta havai fişek anlamıyla yer edinmiştir. 1930'lu yıllarda dilimize gelen füze kelimesinin, havai fişek anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde ise Türk Dil Kurumundaki anlamı şu şekildedir:

  • Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket eden düzenek.

Günümüzde füze kelimesi, uzaya gönderilen mekikler ya da askeri hava savunma araçlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sebeple füze kelimesi daha çok savaşlardan bahsedilen haber metinlerinde karşımıza çıkmaktadır.

İkaz eş anlamlısı nedir? İkaz kelimesinin eş anlamlıları ile cümle örnekleriİkaz eş anlamlısı nedir? İkaz kelimesinin eş anlamlıları ile cümle örnekleri

Füze kelimesinin eş anlamı nedir?

Füze kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük rokettir. Roket kelimesi zaman zaman füze sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Fakat tıpkı füze gibi, füzenin eş anlamlısı olan sözcük roket de aslında Türkçe kökenli değildir. Etimolojik olarak İtalyancaya dayanır. Roketin Türkçedeki anlamı ise TDK'de şu şekilde verilmiştir:

  • Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi.
  • Bir çeşit füze.

Füzenin eş anlamlısı roket kelimesi de dil ailesi olarak Avrupa dillerine dayanmaktadır. Günümüzde füze kelimesi uzaya gönderilen araçlardan, askeri hava silahlarına kadar iyi gücünü yanıcı ve yakıcı maddelerden alan düzenekleri tanımlamak için kullanılır.

Güvenli eş anlamlısı nedir? Güvenlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüvenli eş anlamlısı nedir? Güvenlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Füzenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Füze kelimesi ve füzenin eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şu cümleleri verebiliriz:

  • Balistik füzeler, nükleer, kimyasal, güdümlü veya güdümsüz ya da biyolojik gibi pek çok farklı başlığı taşıyabilmesi sayesinde yeni nesil savaşlar için büyük önem taşıyor.
  • Temsilciler Meclisi Başkanı, özerk bölgeyi ziyaret etmesinin ardından ülkenin hava sahası hedef alınarak pek çok sayıda füzeyle saldırdığını duyurdu.
  • Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonunun uzayda, uydusavar füzesi denemesi kapsamında kendi uydularından bir tanesini havaya uçurduğunu duyurdu. Denemeye ilişkin “Tüm ulusları tehlikeye atıyor.” açıklaması yapıldı.
Aktüel eş anlamlısı nedir? Aktüelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAktüel eş anlamlısı nedir? Aktüelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?
LGS 3. nakiller açıklandı mı?LGS 3. nakiller açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
füze eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Bursluluk sınavı 2022 ne zaman?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir 2022?

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.