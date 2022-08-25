Füze eş anlamlısı nedir? Füzenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Roket kelimesi, Fransızcada da Türkçe ile eş seslidir. Fransızcada "uzaya fırlatılan roket, havai fişek" anlamına gelmektedir. Füze kelimesinin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Fransızcaya Latince kökeninden girmiş, dilimize ise Fransızcadan yerleşmiştir.
Füzenin Türkçedeki tanımlaması diğer dillerden biraz daha farklıdır. Füze kelimesi Türkçede ilk başta havai fişek anlamıyla yer edinmiştir. 1930'lu yıllarda dilimize gelen füze kelimesinin, havai fişek anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde ise Türk Dil Kurumundaki anlamı şu şekildedir:
Günümüzde füze kelimesi, uzaya gönderilen mekikler ya da askeri hava savunma araçlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sebeple füze kelimesi daha çok savaşlardan bahsedilen haber metinlerinde karşımıza çıkmaktadır.
Füze kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük rokettir. Roket kelimesi zaman zaman füze sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Fakat tıpkı füze gibi, füzenin eş anlamlısı olan sözcük roket de aslında Türkçe kökenli değildir. Etimolojik olarak İtalyancaya dayanır. Roketin Türkçedeki anlamı ise TDK'de şu şekilde verilmiştir:
Füzenin eş anlamlısı roket kelimesi de dil ailesi olarak Avrupa dillerine dayanmaktadır. Günümüzde füze kelimesi uzaya gönderilen araçlardan, askeri hava silahlarına kadar iyi gücünü yanıcı ve yakıcı maddelerden alan düzenekleri tanımlamak için kullanılır.
Füze kelimesi ve füzenin eş anlamlıları ile örnek cümleler olarak şu cümleleri verebiliriz: