G.O.R.A filmi nerede ve ne zaman çekildi? G.O.R.A konusu nedir, oyuncuları kimler?

G.O.R.A filminde Cem Yılmaz'ın hayat verdiği Arif karakterinin başına gelenler işleniyor. Komedi türündeki bu filmin çekimleri 2002'de başladı. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan G.O.R.A filminin içindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e ait. İşte ayrıntılar...

G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi.

G.O.R.A FİLMİN KONUSU NEDİR?

Arif, Türkiye'nin turistik yerlerinden biri olan Antalya'da tüccardır. Bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bu sırada G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenip gezegeni yönetmek ister. Gezegenden kaçan Arif Ceku'yu da götürmek ister. Ancak önünde bir engel vardır.

G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Muhittin Korkmaz - Tihilu

Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk

Ozan Güven - 216, Gerzek

Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu

Engin Günaydın - Editör

Şafak Sezer - Kuna

İdil Fırat - Mulu Lamtina

Özge Özberk - Ceku Lamtina

Cezmi Baskın Amir Tocha Lamtina

Erdal Tosun - Rendroy



