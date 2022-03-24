Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. G.O.R.A filmi nerede ve ne zaman çekildi? G.O.R.A konusu nedir, oyuncuları kimler?

G.O.R.A filmi nerede ve ne zaman çekildi? G.O.R.A konusu nedir, oyuncuları kimler?

24.03.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Cem Yılmaz'ın hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı G.O.R.A filmi 2004 yılında çıktı. Halen televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam eden G.O.R.A filminin senaryosu da Cem Yılmaz tarafından kaleme alındı. İşte G.O.R.A filmiyle alakalı detaylar...

G.O.R.A filmi nerede ve ne zaman çekildi? G.O.R.A konusu nedir, oyuncuları kimler?

G.O.R.A filminde Cem Yılmaz'ın hayat verdiği Arif karakterinin başına gelenler işleniyor. Komedi türündeki bu filmin çekimleri 2002'de başladı. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan G.O.R.A filminin içindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e ait. İşte ayrıntılar...

G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi.

G.O.R.A FİLMİN KONUSU NEDİR?

Arif, Türkiye'nin turistik yerlerinden biri olan Antalya'da tüccardır. Bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bu sırada G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenip gezegeni yönetmek ister. Gezegenden kaçan Arif Ceku'yu da götürmek ister. Ancak önünde bir engel vardır.

G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Muhittin Korkmaz - Tihilu
Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk
Ozan Güven - 216, Gerzek
Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu
Engin Günaydın - Editör
Şafak Sezer - Kuna
İdil Fırat - Mulu Lamtina
Özge Özberk - Ceku Lamtina
Cezmi Baskın Amir Tocha Lamtina
Erdal Tosun - Rendroy


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi?Meg Derinlerdeki Dehşet nerede çekildi?
Hastaneden bile çıplak pozunu paylaştı! “Çalışmayı asla...”Hastaneden bile çıplak pozunu paylaştı! “Çalışmayı asla...”
“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi

Dekoltesinin yeri şaşırttı! “Herkes saklar, sen açıyorsun”

Dekoltesinin yeri şaşırttı! “Herkes saklar, sen açıyorsun”

Lüks hayatı tepki çekti! “Saçımı yıkayana kadar 4 ülke...”

Lüks hayatı tepki çekti! “Saçımı yıkayana kadar 4 ülke...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.