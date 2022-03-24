G.O.R.A filmi nerede ve ne zaman çekildi? G.O.R.A konusu nedir, oyuncuları kimler?

G.O.R.A filminde Cem Yılmaz'ın hayat verdiği Arif karakterinin başına gelenler işleniyor. Komedi türündeki bu filmin çekimleri 2002'de başladı. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan G.O.R.A filminin içindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e ait. İşte ayrıntılar...
Filmin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi.
Arif, Türkiye'nin turistik yerlerinden biri olan Antalya'da tüccardır. Bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır ve G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bu sırada G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenip gezegeni yönetmek ister. Gezegenden kaçan Arif Ceku'yu da götürmek ister. Ancak önünde bir engel vardır.
Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Muhittin Korkmaz - Tihilu
Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk
Ozan Güven - 216, Gerzek
Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu
Engin Günaydın - Editör
Şafak Sezer - Kuna
İdil Fırat - Mulu Lamtina
Özge Özberk - Ceku Lamtina
Cezmi Baskın Amir Tocha Lamtina
Erdal Tosun - Rendroy
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