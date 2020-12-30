Gain yayın hayatına başladı! Gain nedir? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Bir süre önce Türkiye’de yayın yapan dijital platformlara katılacağı duyurulan yeni dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık Çarşamba günü yayına başlıyor. Dikey formatta kısa içerikler yayınlayacak dijital platform, yalnızca mobil uygulamasıyla yayın yapacak. İçerik platformu birçok ismi bir araya getirmeyi amaçlıyor. Çeşitli alanlarda pek çok farklı yayının yapılacağı platformda yer alacak isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı ve Vedat Milor gibi isimler bulunuyor. GAİN YILBAŞI PROGRAMLARI Yılbaşına dair ilk sürprizi ‘Mücbir Yılbaşı’ ile veren Gain, program öncesi gerçekleşecek konseri ve stand-up şovlarıyla da tüm izleyicilerine dolu dolu bir yılbaşı gecesi yaşatmayı hedefliyor. Gain’in yeni yıl programı gerek oyunculuktaki başarılı performansı gerekse stand up gösterileriyle ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol’un tek kişilik gösterisi ile başlayacak. Aynı zamanda Teoman’ın yeni albümünden daha önce hiç yayınlanmamış şarkıları Gain’e özel olarak ilk kez yayınlanacak. Mücbir Yılbaşı’yla da gece zirveye ulaşacak.

İşte yılın en büyük partisinin programı: 20:00 Özel stand-up gösterisiyle Doğu Demirkol! Türkiye’nin en çok sevilen komedyenlerinden Doğu Demirkol, Gain’in yılbaşı partisine özel stand-up’ıyla izleyiciyle buluşacak. 21:00 Yepyeni şarkılarıyla Teoman! Türkiye rock sahnesindeki şarkıcı-söz yazarı ekolünün en başarılı temsilcilerinden biri olan ve müzik kariyerinde 30 yılı deviren Teoman’ın yeni albümünden ilk kez seslendireceği sürpriz parçalar ve Mirgün Cabas’la yapacağı özel röportajla Gain’de olacak.



22:00 Ve.. Mücbir Yılbaşı Partisi Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’da milyonlarca kişiye ulaşan ve fenomen haline gelen Mücbir Sebepler programı, özel yılbaşı partisiyle Gain’de olacak. 1991 yılına geri sayım yapılacak ve canlı yayınlanacak olan partide sürpriz konuklar, özel show’lar izleyiciyi bekliyor olacak. GAİN NEDİR? 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayan olan Gain, yeni nesil çevrim içi dijital bir medya platformudur. Kullanım kolaylığı sağlayan dikey ve yatay formatta, kısa ve özgün içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel yayın akışı sunuyor. Gain, bağımsız ve yeni medya üreticilerini, farklı düşünceleri ve formatları, yeni kazanımları ve yetenekleri önemsiyor.