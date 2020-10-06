Galata Kulesi sıradışı bir Zeynep Bastık konseriyle açıldı! Zeynep Bastık kimdir? Galata Kulesi nerede?

Galata Kulesi restorasyon çalışmaları nihayet tamamlandı. Uzun süredir İstanbul’da tarihi mekanları gezmek isteyen vatandaşlar tarafından Galata Kulesi açık mı sorusunun cevabı araştırılıyordu. Son olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Galata Kulesi restorasyon çalışmaları tamamlandı. Galata Kulesi Müzekart ile ziyaret edilebilecek. GALATA KULESİ AÇILIŞINDA ZEYNEP BASTIK KONSERİ İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden bir tanesi olan Galata Kulesi, muhteşem bir görsel şölen ve sıradışı iki konser ile bu akşam itibarıyla ziyaretçilerine kavuşuyor. Galata Kulesi açılış programı çerçevesinde 19.20’de Zeynep Bastık konser verdi ve konser Galata Kulesi duvarlarına yansıtıldı. Programa göre konserin ardından mapping ve ışık gösterisi yapıldı. Programın son konserinde ise Uninvited Jazz Band konseri gerçekleşiyor. Açılış konserleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şimdi açılış için konser veren Zeynep Bastık araştırılmaya başlandı. İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler ve Galata Kulesi tarihi ile ilgili detaylar...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR? Son dönemin popüler şarkıcıları arasında bulunan ünlü isimle ilgili olarak Zeynep Bastık kaç yaşında sorusunun yanıtı merak ediliyor. 8 Temmuz 1993 doğumlu olan ünlü şarkıcı şu anda 27 yaşında. Çanakkale doğumlu olan Bastık, henüz üç yaşındayken ailesi ile beraber İstanbul’a taşındı ve liseyi burada tamamladı. Anneannesi tarafından Arnavut kökenli olan şarkıcı Anadolu Ateşi’nde dansçı olarak görev aldı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş isimli şarkısında vokalistlik yapan şarkıcı ilk olarak bu şarkıyla tanınmaya başladı. Solo kariyerine devam eden şarkıcı rapçi Ezhel’in Felaket isimli şarkısına yaptığı cover ile geniş kitlelere adını duyurdu. Yaptığı coverlar ve YouTube’da yayınladığı videolarla büyük bir şöhrete kavuşan Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile beraber 2019 yılında Bırakman Doğru Mu adlı bir single yayınladı. Ünlü isim aynı zamanda son dönemlerin en çok izlenen televizyon dizilerinden olan Yasak Elma’da da rol aldı. Şarkıcı 2019 yılında Adidas’ın, 2020 yılında da Elidor markasının reklam yüzü oldu. Zeynep Bastık şarkıları arasında Bırakman Doğru Mu, Fırça, Her Mevsim Yazım, Her Yerde Sen, Çukur, Bir Daha, Dargın, Mod, Uslanmıyor Bu ve Şahaneyim bulunuyor.