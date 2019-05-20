Mynet Trend

İşte Galatasaray'ın kazanacağı çılgın para

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ligi zirvede bitirmeyi garantileyen Galatasaray, şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi oldu. Galatasaray'ın kasasına girecek olan para 1 milyar TL'yi bulacak.

İşte Galatasaray'ın kazanacağı çılgın para

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önemli miktarda bir parayı kasasına koyacak. Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.

GELİR 1 MİLYAR TL'Yİ BULACAK
Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 1 milyar TL'yi bulacak. Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira 'ayak bastı' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.

UEFA'DAN YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO
Lig yarışında ipi önde göğüslediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 1 milyar TL'yi bulacak.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımıCem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı
Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Başakşehir

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü iş adamını rehin alanlar için Interpol harekete geçti!

Ünlü iş adamını rehin alanlar için Interpol harekete geçti!

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Öldürdüğü teyzesini alan ambulansı da taradı: Yaralılar var

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Nusret, dünyaca ünlü şarkıcının klibinde oynadı

Nusret, dünyaca ünlü şarkıcının klibinde oynadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

Bağdat Caddesi karıştı! Şampiyonluk turu atan Galatasaray taraftarlarına saldırı

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi

TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sergen'den F.Bahçelileri çıldırtan sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.