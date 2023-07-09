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Galatasaray'a geri dönen Cicaldau takımdan ayrılıyor! Başakşehir ile imza an meselesi

09.07.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda forma giyen; Olimpiu Morutan ve Cicaldau Galatasaray kampına katılmıştı. Okan Buruk'un sistemi içinde yer almayan Cicaldau'nun menajerine başka kulüp bulması için talimat verildi.

Galatasaray'a geri dönen Cicaldau takımdan ayrılıyor! Başakşehir ile imza an meselesi

Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Alexandru Cicaldau'yu almak için menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Birlesik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da geçiren Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a geri dönmüştü. Okan Buruk'un sistemi içinde yer almayacağı öğrenilen Cicaldau ile yollar kesin olarak ayrılacak.

BAŞAKŞEHİR'E SICAK

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Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Cicaldau, Başakşehir'in kendisi için yaptığı teklife sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda bu transfer kısa süre içinde resmen açıklanacak.


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