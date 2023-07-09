Galatasaray'a geri dönen Cicaldau takımdan ayrılıyor! Başakşehir ile imza an meselesi

Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Alexandru Cicaldau'yu almak için menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Birlesik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da geçiren Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a geri dönmüştü. Okan Buruk'un sistemi içinde yer almayacağı öğrenilen Cicaldau ile yollar kesin olarak ayrılacak.

BAŞAKŞEHİR'E SICAK

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Cicaldau, Başakşehir'in kendisi için yaptığı teklife sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda bu transfer kısa süre içinde resmen açıklanacak.



