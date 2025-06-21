SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray’a Nicolo Zaniolo’dan müjde! İtalyan basını açıkladı… Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr devrede

Galatasaray'ın son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gönderip geri gelen yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo ile 3 kulüp ilgileniyor. Yıldız oyuncu için Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr da devrede.

Galatasaray’a Nicolo Zaniolo’dan müjde! İtalyan basını açıkladı… Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr devrede
Burak Kavuncu
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Atalanta ve Fiorentina'daki kiralık maceralarının ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'ya yeni talipler çıktı. İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Nicolo Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal de ilgileniyor ve futbolcuyu transfer etmek için nabız yokluyorlar.

MOR MENEKŞELER KULLANMADI!

Zaniolo

İtalyan takımı Fiorentina’da 13 maça çıkan ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlayan Zaniolo takımdan ayrılmıştı. Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

ARABİSTAN İHTİMALİ

al-nasr-1024x569-1740509617

İtalyan oyuncunun menajeri Galatasaray’a ayrılık isteklerini iletti. İtalyan basınındaki haberde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr oyuncuyla yakından ilgileniyor. Arabistan ekibinin yakın zamanda doğrudan satın alma yoluyla bir teklif çıkaracağı gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNE 2 YIL VAR

2069755

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti. İtalyan futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdıOrkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı
Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Fiorentina Roma Al Nassr FC son dakika haberler al nassr galatasaray transfer dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Nihal Candan'dan acı haber geldi

SON DAKİKA | Nihal Candan'dan acı haber geldi

Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı

Orkun Kökçü'den formalite maçında olay hareket! Teknik direktörüne küfürler yağdırdı

Türk hakemden Avrupa'yı karıştıran hata! VAR olmayan maçta VAR kararı verdi

Türk hakemden Avrupa'yı karıştıran hata! VAR olmayan maçta VAR kararı verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.