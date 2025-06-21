Galatasaray’a Nicolo Zaniolo’dan müjde! İtalyan basını açıkladı… Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr devrede

Atalanta ve Fiorentina'daki kiralık maceralarının ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'ya yeni talipler çıktı. İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Nicolo Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal de ilgileniyor ve futbolcuyu transfer etmek için nabız yokluyorlar.

MOR MENEKŞELER KULLANMADI!

İtalyan takımı Fiorentina’da 13 maça çıkan ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlayan Zaniolo takımdan ayrılmıştı. Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

ARABİSTAN İHTİMALİ

İtalyan oyuncunun menajeri Galatasaray’a ayrılık isteklerini iletti. İtalyan basınındaki haberde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr oyuncuyla yakından ilgileniyor. Arabistan ekibinin yakın zamanda doğrudan satın alma yoluyla bir teklif çıkaracağı gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNE 2 YIL VAR

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti. İtalyan futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.