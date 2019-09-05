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Galatasaray açıkladı, Linnes'in eşinden paylaşım geldi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 05.09.2019 07:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, eşinin Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray açıkladı, Linnes'in eşinden paylaşım geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi.

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Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.

Norveçli futbolcunun yabancı sınırlaması nedeniyle sözleşmesinin askıya alınması da gündemde.

Galatasaray'ın kadroyu UEFA'ya bildirmesinin ardından Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Elisabeth Haugen'in kızıyla birlikte üzgün olduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Elisabeth Haugen spor toto süper lig

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